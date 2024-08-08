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Ankara'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 14:54, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:55
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Ankara'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Batur Sokak'taki iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Metin Bağış'a silahla ateş edip kaçtı.

Yaralanan Bağış, saldırganları bir süre kovaladıktan sonra yere düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bağış, sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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