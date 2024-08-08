Bakan Şimşek: KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kur korumalı mevduat verilerini değerlendirdi. KKM hesaplarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,6 trilyon lira azaldığını söyledi.

Bakan Şimşek'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."