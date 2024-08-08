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Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler

Uzm. Dr. Esra Akkaya Yılmaz, çocuklarda görülen ishal vakalarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını, hastalarda ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerin de görülebildiğini aktardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 17:18, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:27
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Çocuklarda görülen ishalin en büyük sebebi virüsler

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Esra Akkaya Yılmaz, ishalin "24 saatte 3'ten fazla sulu dışkılama veya anne sütüyle beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılama" olarak tanımlandığını ifade etti.

Yılmaz, hastalarda ateş, kusma, bulantı, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerin de görülebildiğini aktardı:

"İshal, havuz veya deniz suyunun yutulması, kirli su içmek, kirli sularla yıkanmış gıdaların tüketilmesi, açıkta satılan veya bozulmuş gıdaların tüketilmesiyle gelişebilir. Çocuklardaki yaz ishali 3 ila 7 gün sürmektedir. Sürekli kusan, beslenemeyen, kanlı ishali olan ve vücutta su kaybı belirtisi bulunan çocuklar mutlaka doktora başvurmalıdır."

Çocuklarda su kaybının belirtilerine değinen Yılmaz, "Ağız ve dudak kuruluğu, uykuya meyil, göz kürelerinde çöküklük, nabızda hızlanma ve idrar miktarında azalma olabilir. İshal tedavisinde en önemli basamak, hastanın sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymaktır. İshali olan çocuk emzirme dönemindeyse emzirmeye mutlaka devam edilmelidir" bilgisini verdi.

Yağlı besinler ve paketli gıdalar tüketilmemeli
Yılmaz, hastalık döneminde yağlı besinler ile paketli gıdaların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Patates, muz, pirinç lapası, yoğurt gibi besinler ile probiyotiklerin ishale iyi geldiğini ifade eden Yılmaz, hastalıktan korunmada hijyen şartlarının iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

Yulmaz, çocuklarda görülen ishalin en önemli sebebinin virüsler olduğunu söyledi:

"Virüsler içinde en önemli neden rotavirüslerdir. Bu sebeple rotavirüs aşılaması korunmada diğer bir seçenektir. Fekal-oral yolla bulaşan bu hastalık için hasta bireyle temas etmemek, hastayken kreş veya okula gitmemek önerilmektedir."

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