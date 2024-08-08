Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ağustos 2024)

Döviz kurları üzerinde küresel piyasalardaki satış baskısının etkileri devam etti.

Dolar/TL, bugün yatay seyirle 33,48 civarında işlem gördü. Euro/TL de 36,58'den el değiştirdi.

Türk Lirası, bu hafta dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti, kurda yeni zirve 33,61'e yükseldi.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri, sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin öngörüldüğü gibi başladığını belirtirken, kira fiyatlarının önümüzdeki aylarda düşeceğini ifade etti.

Enflasyon ve kur beklentilerinde önemli bir iyileşme olduğunu kaydeden Karahan, sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı.

Karahan, "Önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceğiz" dedi.

Kur korumalı mevduat hesaplarından geçen hafta 67,7 milyar lira ile 6 ayın en hızlı çıkışı yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz." dedi.

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 375 milyon dolar artışla 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Öte yandan yabancı yatırımcılar, geçen hafta hem hisse hem tahvilde satış tarafında yer aldı. Yatırımcılar 169 milyon dolarlık hisse senedi, 162 milyon dolarlık tahvil sattı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle: