Uşak'ta 4 kişi egzoz gazından zehirlendi

Bayılan işçi ve beraberindeki üç işçi daha ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak'ın Kuyucak Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında, benzinle çalışan makinelerle beton düzleme işlemi yapan işçilerden biri bayıldı.

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