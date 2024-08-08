Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Suriyeli heyetle görüştü

TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Ana sayfaHaberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Suriyeli heyetle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile Ankara'da görüştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 19:00, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:01
Yazdır
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da Suriyeli heyetle görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye?de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber