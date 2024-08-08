523 bin lirayı tek lokmada yuttu

TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
7 ayda yaklaşık 130 milyon kişi 'uçtu'
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'sözleşmeli üretim' açıklaması
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Hazine nakit dengesi, temmuz ayında 136 milyar 515 milyon lira açık verdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

523 bin lirayı tek lokmada yuttu

İstanbul Beyoğlu'nda gayrimenkul konusunda anlaşmazlık yaşayan Tugay Üstün ve alacaklısının avukatı Fatih Arslan bir fotokopiciye giderek senedin fotokopisini çektirmek istedi. Fotokopi çekiminin ardından iş yeri çalışanının uzattığı 523 bin liralık senedi alan Üstün, senedi yuttu. Avukat Arslan, Üstün'den şikayetçi oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 19:58, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 19:59
Yazdır
523 bin lirayı tek lokmada yuttu

İstanbul Beyoğlu'nda gayrimenkul konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iş insanının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün sorunu çözmek için bir araya gelerek önce tapuya gittiler.

Tapunun ardından ikili, iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdi.

Kırtasiye çalışanı senedin fotokopisini çektikten sonra senedi uzattığı anda hamle yapan Tugay Üstün, senedi alarak yuttu. Yaşanan arbede anları kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber