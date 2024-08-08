Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Irak Kalkınma Fonu Başkanı ile görüştü

Anadolu Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Kalkınma Fonu Başkanı Mohammad al-Najjar ile devam eden yoğun enerji işbirliklerini görüştüklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da al-Najjar ve heyetiyle bir araya geldiklerini belirterek şunları ifade etti:

"Irak ile devam eden yoğun enerji işbirliklerimizi ve Kalkınma Yolu Projesi'ni ele aldık. Elektrik, petrol ve doğal gaz hatlarımız ile Kalkınma Yolu Projesi'ni bölgemize hizmet eden bir enerji yolu haline getirebileceğimizi vurguladık."