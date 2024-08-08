SİBERAY'dan önemli uyarılar

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşları zararlı yazılımlardan korunmaları için uyardı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, vatandaşlara kaynağı belirsiz yazılımları kullanmaktan uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Paylaşımda, zararlı yazılımlardan korunmak için temel güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:

"Lisanslı anti-virüs ve güvenlik duvarı uygulamalarını tercih edin. Kaynağı bilinmeyen uygulamaları cihazlarınıza indirmeyin, çevrim içi sanal marketleri kullanın. Belirli periyotlarla virüs taramaları gerçekleştirin. Kişi listesi, kamera ve buna benzer erişim izinlerini verirken daha duyarlı davranın, kullanılmayan durumlarda bu uygulamaların erişimlerini devre dışı bırakın."