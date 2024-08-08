Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Merkez Mahallesi, Ebubekir Caddesi üzerinde yapımı tamamlanan Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılışı ve Bağcılar'da başlanan 4 kentsel dönüşüm projesi için düzenlenen yıkım törenine katıldı. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİZİM İÇİN DÜN DE BUGÜN DE GAZZE İSTANBUL'DUR, İSTANBUL GAZZE'DİR"

Törende konuşan Kurum, "Hain bir suikastla şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm İslam alemine baş sağlığı diliyorum. Şunu asla unutmayın, İsrail terörü mutlaka sona erecektir. Filistin mutlaka özgür kalacaktır. Biz de bu hedef için, daima kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Nerede bir kardeşimizin canı acıyorsa, biz oradayız. Bu yüzden bizim için dün de bugün de Gazze İstanbul'dur, İstanbul Gazze'dir. Buradan, Sultan Fatih'in şehrinden; Filistin'in asil halkına, Gazze'nin şanlı direnişine selamlarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI, İNŞALLAH YEŞİLİN DE GÜZELLİĞİN DE YÜZYILI OLACAKTIR"

Kurum, "Hedefimiz bellidir. Türkiye yüzyılı, inşallah yeşilin de güzelliğin de yüzyılı olacaktır. Bunun için de, bugün dünyanın en büyük parklarıyla yarışan güzellikte tam 53 millet bahçesini İstanbul'a kazandırdık. Bağcılar Millet Bahçemiz, kıymetli başkanım anlattı. Burası daha önce imarı olan bir alandı, yani konut ve ticaret imarı olmasına rağmen biz Bağcılar'ın ihtiyacını giderebilmek için burayı, bu alanın asıl sahibi olan milletimize armağan ettik. 57 bin metrekarelik alanı millet bahçesi yaparak şehrin bu en değerli noktasını; annelerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ayırdık. Her yaştan insanımız sosyal ihtiyaçlarına bu mekanlarda cevap bulacak. Şehrin gürültüsünden yorulan kardeşlerimiz burada nefes alacak. Gençlerimiz, çocuklarımız burada huzur içerisinde oynayacaklar. Bir taraftan sporlarını yapacaklar diğer taraftan şehrin sanatı, sporu, müziği, eğlencesi ve konseri inşallah burada yapılacak" şeklinde konuştu.

"PİMİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ, HEP BİRLİKTE HAREKET ETMEMİZ LAZIM"

Kurum, "Siyasetin, devlet görevinin en güzel yanı millete verdiğimiz sözleri tutmaktır. Bu görevlerde bulunan herkese, özellikle de belediye başkanlarına çağrım şudur. Seçim artık bitmiştir. Milletimiz kararını 31 Mart'ta sandıkta vermiştir ve bu karar tecelli etmiştir. Bu karar da başımızın üstündedir. Bakın seçimin üzerinden aylar geçti. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine, İstanbul'un sorunlarına, Ankara'nın sorunlarına, İzmir'in sorunlarına yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır. Bu güzel şehrin, İstanbul'umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil, hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden, sürekli bahaneler duymayı değil, 'İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım' demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz, pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz, hep birlikte hareket etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"HODRİ MEYDAN, HESAPLAŞALIM DA, SİZ BELEDİYE OLARAK ÜZERİNİZE DÜŞENİ YAPMAMIŞSINIZ"

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu olan belediyeler ödesin, yine millete bu bedellerle hizmeti daha fazla yapabilmek için söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki, işin içinden çıkamıyorlar, müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar. 'Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor' diyorlar. İtfaiye personelinin SGK borcuyla ne alakası var onu anlayamadım. 2019'da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263'tü. 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı ise 4 bin 642'ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının üzerindedir. Biz buna rağmen 2019'dan bugüne kadar, İstanbul'umuzda tam bin yeni itfaiye eri alımına da izin vermişiz. Bir de bize 'personel izni verilmiyor' deniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Bir başka belediye de: 'Bakanlığın bize borcu var' diyor. 'Hesaplaşalım' diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım, hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN STARTI VERİLDİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çocuklar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra ise Bağcılar'da yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Fatih Mahallesi Demircan Sitesi Çevresi, Güneşli Mahallesi THY A-C Blokları, Yeni Mahalle As Fatih Sitesi ve Kazım Karabekir Yeni Cem Sitesi'nde yıkım gerçekleştirildi. Yıkım çalışmaları tören alanına kurulan dev ekran vasıtasıyla katılımcılara izletildi.