İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 20:46, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:46
İZMİR (AA) - İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki 4 lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine bölgelere sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 19'u çocuk 115 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.