Kurum'dan Yavaş'a 'SGK' yanıtı: Hesaplaşalım, hodri meydan!

MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurum'dan Yavaş'a 'SGK' yanıtı: Hesaplaşalım, hodri meydan!

Kurum, İstanbul, Bağcılar Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreni'nde yaptığı konuşmada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bakanlığın bize borcu var" sözlerine, "'Hesaplaşalım' diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Önce yapmanız gerekeni yapın" diye yanıt verdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 20:53, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 20:55
Yazdır
Kurum'dan Yavaş'a 'SGK' yanıtı: Hesaplaşalım, hodri meydan!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bakanlığın bize borcu var" sözlerine, "'Hesaplaşalım' diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Önce yapmanız gerekeni yapın" diye yanıt verdi.

Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz

CHP'li belediyelerin SGK borcu ile ilgili Yavaş, "Çevre Bakanlığı'ndan bizim alacağımız var. Bizden önceki dönemde Bilkent Şehir Hastanesi'ne yapılan yollar, köprüler ve Eryaman Stadı'ndan alacağımız var. Şu andaki rakam 1 milyar 325 milyon lira" açıklaması yapmıştı. Mansur Yavaş'ın bu açıklamasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan yanıt geldi.

Kurum, İstanbul, Bağcılar Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"'Hesaplaşalım' diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız. Önce yapmanız gerekeni yapın. Usule, erkana uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir'e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın."

"Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar; müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar"

Muhalefet belediyeleri için de "Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım" ifadesini kullanan Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyelere, 'SGK borçlarınızı ödeyin' dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar; müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber