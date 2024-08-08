Gençler arasındaki siber zorbalık Meclis gündeminde

MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
AK Parti, 23'üncü yaşında sürpriz isimleri bünyesine katacak
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
MİT'ten örnek kriptoloji soruları: Vatan için her an her yerde
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
18. ayda haber geldi: Depremzede kadının DNA eşlemesi sonuç verdi
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
AK Parti'de 4 il başkanı değişti! Aralarında Erdoğan'ın memleketi Rize de var
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Dünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz!
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Aşırı ucuz ve sağlıksız ürün girişi önlenecek
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Terör gazisine çirkin muamele! 4 güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Bakan Yardımcısı Turan: Cinsiyet eşitliği ifadesi LGBT'nin simgesi
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir ve kurum geçici vergi beyanname verme süresi uzatıldı
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Çocuk istismarı gerekçesiyle Roblox kapatıldı!
Ana sayfaHaberler

Gençler arasındaki siber zorbalık Meclis gündeminde

Akran zorbalığı, teknoloji kullanımının artmasıyla dijital ortama da taşındı. Aileler endişelerini dilekçelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırdı. Meclis harekete geçti, kurulan komisyon gündemine siber zorbalığı da gündemine aldı.

Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 21:07, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 21:09
Yazdır
Gençler arasındaki siber zorbalık Meclis gündeminde

Sosyal medya kullanımı son yıllarda büyük artış gösterdi. Bu durum siber zorbalığı da günlük hayatın en önemli sorunlarından biri haline getirdi.

Özellikle gençler arasında dijial ortamda siber zorbalık gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Bu durum aileleri de endişelendiriyor.

Sorunun çözümüne ilişkin istek ve talepler Meclise ulaştırıldı. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, konuyu gündemlerine aldıklarını belirtti. Akran zorbalığı alt komisyonu hem sosyal hayatta hem de dijital mecralardaki zorbalığı araştıracak.

En çok şikayet; görüntülerin izinsiz olarak paylaşılması
Yapılan ilk incelemede, siber zorbalığın 13-18 yaş arasında daha sık görüldüğü belirtildi. En çok şikayet, gençlerin görüntülerinin istekleri dışında sosyal medyada paylaşılması konusunda yaşanıyor. Bu durum ergen bireylerde, depresyon, kendini yetersiz görme, eğitim ve öğretimde başarısızlık gibi bir dizi sıkıntılara neden oluyor.

Dilekçe Komisyonu'na gençlerin kişisel verilerinin izinsiz yayılmasıyla ilgili şikayetler geliyor. Tiktok gibi sosyal medya uygulamalarından kişisel veri toplayarak ifşa etme ve müstehcen içerik şikayetleri de oldukça fazla...

Komisyon rapor hazırlayacak
Akran ve siber zorbalığı gündemine alan alt komisyon, eğitimciler, mağdur aile ve öğrencilerle görüşecek. Komisyon üç aylık çalışmasının ardından rapor hazırlayacak. O raporda hem sosyal medyada hem de okulda yaşanan zorbalığa karşı çözüm önerileri sunulacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber