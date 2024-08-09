MEB'den, 1. Sınıf ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden belirlenmesine ilişkin yönerge

Milli Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere gönderdi yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

5. sınıf şubeleri e-Okul'dan belirlenecek

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

Yazı ekinde "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri İle Sınıf Öğretmenlerinin Ve Ortaokul5. Sınıf Şubelerinin E-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" bulunmaktadır.

İşte o yönerge;

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL 1. SINIF ŞUBELERİ İLE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VE ORTAOKUL5. SINIF ŞUBELERİNİN e-OKUL ÜZERİNDEN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönerge, ilkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesinde olanların şube ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul üzerinden belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığını,

c) e-Okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda öğrenci ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin saklandığı sistemi,

ç) MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerini,

d) MERNİS: İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,

e) Öğrenci: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul ve ortaokulda öğrenim görenleri,

f) Veli: Öğrencinin anne, baba veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

g) Yönetmelik: 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hedefler, İlkeler ve Ölçütler

Hedefler

MADDE 4- (1) Yönetmeliğin on birinci maddesi hükümleri doğrultusunda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren ilkokul 1. sınıflarda şubelerin ve sınıf öğretmenlerinin, ortaokul 5. sınıflarda ise şubelerin e-Okul üzerinden otomatik olarak belirlenmesi hedeflenmektedir.

İlkeler

MADDE 5- (1) Yönergenin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler gözetilir:

a) Her aşamada öğrencinin üstün yararı dikkate alınır.

b) İşlemlerin e-Okul üzerinden Madde 6'da belirlenen ölçütlere göre otomatik kura yöntemi ile yapılması sağlanır.

Ölçütler

MADDE 6- (1) Öğrenciler, Yönergede belirtilen iş ve işlemlerin gerçekleştirilme tarihi itibarıyla MERNİS-Nüfus kayıtları esas alınarak belirlenir. MEBBİS ve e-Okul üzerinden kız/erkek sayıları ve doğum tarihleri (ay hesabı) esas olmak üzere aşağıdaki ölçütler dikkate alınarak her bir şubeye dengeli olarak dağıtılır.