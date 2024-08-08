Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ağustos 2024 22:42, Son Güncelleme : 08 Ağustos 2024 22:47
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaştı.
Mücadele Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynandı.
İtalya 3 Türkiye 0
1. set: 22-25
2. set: 19-25
3. set: 22-25
Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile üçüncülük maçına çıkacak.
Mücadele 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.
Filenin Sultanları'nın rakibi İtalya, Paris Olimpiyatları'nda çıktığı tüm karşılaşmaları kazanmıştı.
Türkiye'nin de yer aldığı C Grubu'nda 3'te 3 yapmayı başaran İtalya, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda ve Filenin Sultanları'na şans tanımadı.