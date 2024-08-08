Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

T.K'nin kullandığı otomobil, Konya-Kadınhanı kara yolunun Ladik Mahallesi kavşağında sol şeride geçmek isterken, aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonete yandan çarptı.

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