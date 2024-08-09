9 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek; milli sporcular 4 branşta müsabakalara çıkacak.

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BG Ferrokrom Fabrikası Açılış Töreni'ne, Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne iştirak edecek.

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