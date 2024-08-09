9 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
9 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Ankara Şube binasının açılışına katılacak.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BG Ferrokrom Fabrikası Açılış Töreni'ne, Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne iştirak edecek.
(Bursa/14.00/Balıkesir/17.00/Bursa/20.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.
(Mersin/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek; milli sporcular 4 branşta müsabakalara çıkacak.
(Paris/10.00-23.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk hafta açılış maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
(İstanbul/21.00)
3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Sakaryaspor-Ankara Keçörengücü maçıyla başlayacak.
(İstanbul/21.00)