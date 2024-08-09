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9 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 00:01, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 00:03
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9 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Ankara Şube binasının açılışına katılacak.

(Ankara/16.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BG Ferrokrom Fabrikası Açılış Töreni'ne, Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne iştirak edecek.

(Bursa/14.00/Balıkesir/17.00/Bursa/20.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın açıklaması yapacak.

(Mersin/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek; milli sporcular 4 branşta müsabakalara çıkacak.

(Paris/10.00-23.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk hafta açılış maçında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Sakaryaspor-Ankara Keçörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.00)

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