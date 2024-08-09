Instagram'dan sonra sırada TikTok mu var?

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, başta TikTok olmak üzere sosyal medya bağımlılığının milli güvenlik meselesi haline geldiğini belirterek, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de TikTok'un kapatılmasından yana olduğunu söyledi.

Yayman, gazetemize yaptığı açıklamada TikTok temsilcilerini birkaç defa komisyona davet ettiklerini, ancak yaptıkları açıklamaları yeterli bulmadıklarını hatırlatarak, Meclis'in yeni döneminde bir kere daha TikTok'un Türkiye temsilcilerini komisyona çağıracaklarını kaydetti.

Yayman "Ben nereye gitsem vatandaşlar, aileler, o mecralarda yapılan yayınları gündeme getiriyor. Herkes rahatsız. Kapatılması isteniyor. Sokağın bu tepkisini çağırıp onlara ileteceğiz, gerekli tedbirleri almalarını isteyeceğiz. Bana sorarsanız ben de kapatılmasını istiyorum. Özellikle TikTok artık büyük bir ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir" diye konuştu.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Hüseyin Yayman, ABD ve Avrupa ülkelerinde otokontrol mekanizmalarına uyarken Türkiye'de kurallara uyulmadığını kaydederek "Burada para, bağış toplama adı altında insanların gayriahlaki tutum içerisine girmesi de ne yerli ve milli değerlerimize uygundur ne de evrensel normlara uygundur" ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun bant daraltma, reklam ve ticaret yasağının getirilmesi ile lisans iptaline varan yaptırım imkanları olduğunu ifade eden Yayman "Biz yasaklamalara karşıyız, fakat böyle giderlerse, bu işin sonu nereye varır bilmiyorum. Maalesef burada sözle, tavsiyeyle, ricayla veya uyarıyla mesafe alamıyoruz" dedi.

Yayman, artık mızrağın çuvala sığmadığı bir durumla karşı karşıya kalındığına da dikkati çekti.