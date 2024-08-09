Ferdi Kadıoğlu'na yeni kontrat
Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa ekiplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme teklifi yapılacağı kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin Ferdi'yi takımda tutma planları yaptığı aktarıldı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 07:59, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 07:55
Fenerbahçe'de Avrupa ekiplerinin radarında olan Ferdi Kadıoğlu için son olarak Brighton'ın 35 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürülüyordu.
Bonserviste limiti 35 milyon euro olarak belirleyen sarı-lacivertlilerin, bu teklife rağmen milli oyuncuyu takımda tutmanın planlarını yapıyor.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'na 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki oyuncunun maaşına büyük zam yapmayı planlıyor.
MENAJERİNDEN PREMİER LİG SÖZÜ
Brighton'dan gelen teklifi kabul etmesi için 2 yıl mavi-beyazlılarda forma giymesinin ardından daha büyük bir kulübe transfer sözü verdiği kaydedildi.
Görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.