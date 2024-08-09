Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Ankara Valisi Vasip Şahin telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında, şoförün uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini dile getirip şoförün de hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 09:20, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:30
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı var.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir yönüne giden otobüsün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.