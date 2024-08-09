Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı

Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında çok sayıda yaralı var.

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