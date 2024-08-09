Düzce'de otobüs tıra arkadan çarptı

Düzce'de yolcu otobüsü tıra çarptı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Sinop'a giden yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan tırın dorsesine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otobüs şoförü ve 24 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine Sakarya ve Düzce'den çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı yolcuların bir kısmı yol kenarında oturarak ve yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırdı.