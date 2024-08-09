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Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 610 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.427 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 9 Ağustos altın fiyatları...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 09:53, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:55
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Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 611 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 178 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.611,3950

Satış: 2.611,6000

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.178,1300

Satış: 4.269,9700

ONS altın fiyatı

Alış 2.427,02

Satış: 2.428,18

Cumhuriyet altını

Alış: 16.713,1300

Satış: 17.029,5900

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.327,71

Satış: 8.537,86

Ata altın fiyatı

Alış: 17.394,64

Satış: 17.838,36

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.419,08

Satış 1.858,08

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.401,51

Satış: 2.540,66

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.717,91

Satış: 17.032,70

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