Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki güncel veriler merak ediliyor. Gram altın 2 bin 611 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 178 liradan, işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 2.611,3950

Satış: 2.611,6000

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.178,1300

Satış: 4.269,9700

ONS altın fiyatı

Alış 2.427,02

Satış: 2.428,18

Cumhuriyet altını

Alış: 16.713,1300

Satış: 17.029,5900

Yarım altın fiyatı

Alış: 8.327,71

Satış: 8.537,86

Ata altın fiyatı

Alış: 17.394,64

Satış: 17.838,36

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.419,08

Satış 1.858,08

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.401,51

Satış: 2.540,66

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16.717,91

Satış: 17.032,70