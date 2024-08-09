İTO Başkanı Avdagiç: Kredi sınırlaması gözden geçirilmeli

Kanserde umut veren gelişme
Kanserde umut veren gelişme
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
Bakan Tekin'den Instagram ve Roblox açıklaması
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
DHBT başvuru kılavuzu yayımlandı
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Emlakta yeni dönem... Yılbaşından itibaren mecburi olacak
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
Ankara'da otobüs köprüye saplandı: 11 can kaybı
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
12 ilde terör operasyonu: 76 mağara imha edildi!
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
Emekliye 81 ilde yüzde 50'ye varan indirim
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
TSK'ya dair atama kararı yayımlandı
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
MEB'den kayıt için bağış talep eden okullar hakkında uyarı
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Bakan Kurum: Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta baraj gölüne giren 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı
TFF'den Yargıtay açıklaması
TFF'den Yargıtay açıklaması
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
Operasyonda kalp krizi geçiren astsubay, şehit oldu
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Yarısı bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
'Çelik Kubbe Projesi'ne S400'ler dahil edilecek mi?
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
RTÜK: Sokak röportajları takip altında
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bankaların kredi kartı alacakları 1,5 trilyon liraya ulaştı
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Bakan Tunç: 968 yeni mahkeme kuruluyor
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Enflasyon beklentileri neden farklılık gösteriyor?
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme: Son veriler paylaşıldı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
Bakan Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımı
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamanın nedeni belli oldu
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret açıklaması
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
MSB kaynaklarından YAŞ tartışmalarına cevap
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
SGK Emekliler Yılı kapsamındaki çalışmalarını paylaştı
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Enflasyonun yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceği tahmin ediliyor
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Temmuz ayında en fazla BIST 100 endeksi kazandırdı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

İTO Başkanı Avdagiç: Kredi sınırlaması gözden geçirilmeli

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Kredi büyümesine getirilen sınırlamanın enflasyonla mücadelede önemli bir araç olduğunun farkındayız. Ancak gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunuyor. KOBİ'leri rahatlatmak çok yerinde bir karar olacaktır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 11:00, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:00
Yazdır
İTO Başkanı Avdagiç: Kredi sınırlaması gözden geçirilmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, odanın ağustos ayı meclis toplantısında iş dünyasının gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya ekonomisindeki gelişmelere değinen Avdagiç, küresel büyümenin baskılanmaya devam ettiğine dikkati çekti. Avdagiç, İsrail'in Orta Doğu'yu bir savaş meydanına çevirmesinin, Gazze'de ortaya koyduğu katliam ve saldırıların, dünya ekonomisini ciddi şekilde sarstığını belirterek, "Orta Doğu'daki askeri ve siyasi gerginlikler had safhaya çıkmış durumda." ifadesini kullandı.

Filistin barış ve özgürlük mücadelesinin önde gelen ismi İsmail Heniyye'nin alçakça bir saldırıyla şehit edildiğini hatırlatan Avdagiç, "Korkakça saldırıyı düzenleyenleri nefretle telin ediyorum." açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın birinci yılına doğru ilerlediğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Filistin'de İsrail katliamında ölenlerin sayısı 40 bine ulaştı. Ne yazık ki, İsrail her gün 10 ya da 20 Müslümanı katletmeyi sıradan bir istatistiğe indirgemeye çalışıyor. İstanbul iş dünyası olarak buna ram olmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin hayat hakkını, özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Temennimiz, bu savaşın tüm bölgeye yayılmasının önlenmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletinin bir an evvel tesis edilmesidir."

"CARİ İŞLEMLER DENGESİNDE İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Şekib Avdagiç, meclis konuşmasında uygulanan finansal istikrar programının işletmelere etkilerine ilişkin görüşlerini de paylaştı. Haziran 2023 seçimlerinin ardından ekonomi politikalarındaki radikal değişikliğin etkilerinin her geçen gün daha da belirginleştiğini belirten Avdagiç, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) döviz rezervi, tarihi rekor seviyesine ulaştı. Cari işlemler dengesinde iyileşme sürüyor. Bozulmuş olan bütçe dengesi yeniden tesis edildi." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında kredi büyümesine getirilen sınırlamanın enflasyonla mücadelede önemli bir araç olduğunun farkında olduklarının ancak bu durumun yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunduğunu belirten Avdagiç şunlara dikkati çekti:

"KOBİ'leri rahatlatmak çok yerinde bir karar olacaktır. Unutmayalım ki bir ülkedeki yatırım ekosistemi KOBİ'ler üzerinde yükselir. KOBİ temelli ekosistem iyileştirildikçe büyük ölçekli yatırımların çekilmesi mümkün hale gelir. Finansal sıkılaşmanın, finansal dayanıklılığa halel getirmemesi en önemli beklentimizdir. Dolayısıyla finansman koşullarının makul ölçeklerde ve kademeli olarak iyileştirilmesini ihmal etmemeliyiz."

GÜÇLÜ VE REKABETÇİ YATIRIM EKOSİSTEMİ

İTO Başkanı Avdagiç, reformların başarısının güçlü ve rekabetçi bir yatırım ekosisteminin tesisi ile mümkün olacağını belirterek, "Bu anlamda ifade etmek gerekir ki, içinde bulunduğumuz finansal şartların ve yatırım ikliminin süratle iyileştirilmesi beklentisi içindeyiz. Bugün içinde bulunduğumuz koşulları, bu vizyonla örtüşür hale getirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türk lirasının reel olarak değerlenmesinin "kur kaynaklı maliyet enflasyonunun" dizginlenmesinde önemli işlev gördüğünü kaydeden Avdagiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ancak kur artışlarının enflasyonla bağının kopması, ihracatımız açısından önemli bir sorun oluşturuyor. Yıllık bazda kur artışı ile enflasyon arasındaki makasın kur aleyhine 50 puana yaklaşması bir alarm durumudur. Sadece temmuzda kur yüzde 0,6 artarken, TÜİK rakamlarına göre temmuz TÜFE yüzde 3,23, İTO'ya göre yüzde 4 arttı. Özellikle tekstil, hazır giyim, konfeksiyon gibi geleneksel ürün gruplarında yaşanan daralma ve pazar kaybı önemli seviyelere ulaştı. Dolayısıyla kur ile enflasyon arasında dengeli bir korelasyonun tesis edilmesini bekliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber