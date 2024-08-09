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YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 11:02, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 11:04
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YÖKDİL, 101 bin 96 adayın katılımıyla yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.

746 aday sınav ücretinden muaf tutuldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava 101 bin 96 adayın katılacağını bildirdi.

Ersoy, toplam 15 bin 162 kişinin sınav günü görev yapacağını belirterek, "Sınav güvenliği için 2 bin 249 emniyet mensubu görev yapacak. YÖKDİL/2'ye 267 engelli aday başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 746 aday bu haktan yararlandı. Sınavda görevli tüm personele kolaylıklar, sınava katılacak adaylara da şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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