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Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 12 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak 500 liralık yurt dışı çıkış harcının, seyahat tarihi belirtilmek kaydıyla, bu tarihten önce yatırılmasına imkan sağladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 12:43, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 12:44
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Yurt dışına çıkacaklar yeni harç tutarını 12 Ağustos'tan önce yatırabilecek

GİB'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos'tan itibaren (bu tarih dahil) yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlarca ödenecek harç tutarının 500 lira olarak belirlendiği anımsatıldı.

Söz konusu tarihten itibaren yurt dışına çıkacak vatandaşların sınır kapılarında mağduriyet yaşamamaları açısından, harçların 12 Ağustos beklenmeden ödenmesine imkan sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, 12 Ağustos 2024 tarihi saat 00.00'dan itibaren yapılacak yurt dışına çıkışlar için bu tarihten önce vergi dairelerinden ya da Dijital Vergi Dairesinin dijital.gib.gov.tr adresindeki web uygulaması üzerinden seyahat tarihi belirtilmek suretiyle 500 lira tutarındaki harç ödemesi gerçekleştirilebilecektir."

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