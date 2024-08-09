CHP'den Meclis'e Can Atalay çağrısı
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Can Atalay konusunda verdiği kararın görüşülmesi için TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 14:40, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:11
CHP, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararı sonrası Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "AYM'nin Can Atalay kararıyla ilgili Meclis'i 16 Ağustos'ta toplantıya çağırdık." dedi.