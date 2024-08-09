Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Jandarma Astsubay Kalaz'ın ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak üs bölgesinde arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Kalaz'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileğinde bulundu.

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