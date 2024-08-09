Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim oldu.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 16:52, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:54
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.