Altındağ'da köpek ölümleri: Soruşturma başlatıldı

Bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina çevresinde ve ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Hayvanseverler adına açıklama yapan Veteriner Hekim Elif Türker, alanda yaptıkları incelemede 11 köpek ölüsüne rastladıklarını söyledi.

Duruma tepki gösteren Türker, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İDDİALAR YALANLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınağın Altındağ Belediyesi'ne bağlı olduğunu açıkladı.

Altındağ Belediyesi'nde yapılan açıklamada, arazinin ilçede ölen sokak hayvanlarının ve kurban atıklarının gömüldüğü bir hayvan mezarlığı olduğu belirtildi.

Katliam yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğu vurgulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hayvanların ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü E.Ç, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yapıldığını belirtti.

Olayın sosyal medyada iddia edildiği gibi "hayvan katliamı" olmadığını ifade eden E.Ç, "Hayvanlar, farklı zamanlarda alınmış olup, sadece köpek olmayıp, kedi ve küçükbaş hayvan ölüsü de olay yerinde bulunmaktadır. Ölü hayvanların alındığına dair fotoğraflar elimizde mevcut olup delil olarak dosyaya sunmak istiyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Geçici bakımevindeki bütün işlemlerin yasalara uygun olduğunu savunan E.Ç, söz konusu hayvanların sahipsiz olduğunu, yapılacak işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunduğunu kaydetti.

E.Ç, belediyenin her türlü hayvan ölüsü ve atığını şikayet üzerine alarak usulüne uygun şekilde bertaraf ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında ifade alma ve delil toplama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HAYVANSEVERLERDEN AÇIKLAMA

Öğle saatlerinde Altındağ Belediyesi önünde toplanan bir grup hayvansever, ilçedeki barınak yakınlarında köpek ölüleri bulunmasına tepki gösterdi.

Hayvanseverler adına konuşan Birgül Kızılırmak, dün belediyeye ait barınağa gittiğini ve buradaki görevlilerin panik içinde olduğunu öne sürerek, "Ben arka tarafı görmek istedim ama bütün ışıklar kapatılmıştı. Bizim görmememiz için her şey yapılmıştı. Arka tarafa dolandım. Bu benim iddiamdır; alandaki köpekler kesici ya da delici maddelerle vurularak öldürülmüşler. Yavru köpekler poşetlere konularak, havasız bırakılarak öldürülmüşler. Kiminin patisi kopmuş, kiminin kafası kopmuş. Hayvanların çoğunun hala kanaması devam ediyordu." dedi.