Tuvalet için yol kenarında durdu: Uçuruma yuvarlandı

Ali Ş.'nin park alanındaki elektrikli motosikleti ve eşyaları polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Uzun süre sesini duyurmaya çalışan Ali Ş.'nin yokluğunu fark edip sesini duyan aynı noktada alkol alan diğer kişiler, kendisini aramaya başladı.

Ardından tuvalet ihtiyacını gidermek için parkın kenarındaki uçurumun olduğu yere giden Ali Ş., dengesini kaybedince yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı.

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