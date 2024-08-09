Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Ekiplerce yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 18:04, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 18:05
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 8 yıl 15 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin ilçeye bağlı Üçlerkayası köyünde olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.