MEB'den Sözleşmeli öğretmenler için yer değiştirme duyurusu
Milli Eğitim Bakanlığınca, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olan öğretmen eşlerin aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 19:16, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 19:22
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan her ikisi de 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamayan ve farklı illerde görev yapan eşler, aile birlikteliğini sağlamak amacıyla duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek.
Başvurular, mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak 13-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
Atama işlemleri 22 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 23 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yapılacak.