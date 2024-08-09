Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola kavga ve ideoloji girmemeli

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Kuruluşundan bu yana 10 yıllık sürede Başakşehir kulübü büyük başarılar kazandı. Süper Lig şampiyonluğunun yanı sırası 10 sezonun 5'inde Avrupa kupalarında bizi temsil etti. Başarıların devamını diliyorum. Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın hayata geçirilmesinde herkesi tebrik ediyorum.

Ülkemizin, sporun bütün dallarında başarılarını artırmasına büyük önem veriyoruz.

"CENTİLMENLİK DÜZEYİ YÜKSEK BİR SEZON GEÇİRMEYİ UMUYORUZ"

Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir.

2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz.

"ÜLKEMİZİN SPOR ALTYAPISINI KOMPLE YENİLEDİK"

Yaptığımız yatırımlarla ülkemizin spor altyapısını komple yeniledik. Birçok takımızın eli yüzü düzgün stadı bulunmuyordu. Görevi gelir gelmez bu sorunu çözmek için kolları sıvadık. 38 yeni stadyumun yapımını tamamladık. İl ve ilçe genelinde 277 olan stat sayımızı 346'ya yükselttik.

2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık.

Türkiye'nin dört bir yanını spor tesisiyle donattık. Kulüplerimizi önemli maddi gelir sağladık.

"KULÜPLERİMİZİN MALİ YAPILARINI BOZAN CENDEREDEN ÇIKMALARI LAZIM"

Günümüzde futbol sadece sahada oynanan bir oyun olmaktan çıktı. Futbolun endüstrileşmesi beraberinde ciddi sıkıntılar getirdi.

Kulüplerimizin mali yapılarını bozan cendereden çıkmaları lazım. Ayağı yere basan politikalara yönelmeleri gerekiyor. Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı yakalaması da zordur.

Kaliteli sporuların ülkemize gelmesi seyir zevkini artırıyor ancak kendi insan kaynağımızı da kullanmamız gerekiyor.

"ARDA GÜLER, GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU"

Arda Güler bunun için çok güzel bir örnek oldu. Yeni isimleri çıkarmak için çalışmalıyız.

Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir."