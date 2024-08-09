Saklıkent Kanyonu'nda turist kafilesinin üzerine taşlar düştü
Muğla'nın ünlü Saklıkent Kanyonu'nda gezi yapan Rus turist kafilesinin üzerine büyük taşların düşmesi sonucu iki kişi yaralandı. Olay, kanyonun dar ve kayalık alanında meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 19:44, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 19:44
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda üzerine taş düşen 2 Rus turist yaralandı.
Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan Rus uyruklu 2 turistin üzerine taş düştü. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı turistler, ekipler tarafından sedyeyle kanyonun girişine bulunan ambulansa kadar taşındı.
Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.