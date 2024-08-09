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Yurt dışı siparişe sıkı takip: Hangi siteden yapıldığına bakılacak

Son dönemde yurt dışından yapılan alışverişlerde gümrük vergilerinin artırılması ve limitlerin düşürülmesi ile dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde şirketlere gönderilen tebligatlarda, her yurt dışı alışverişinin ayrıntılı şekilde takip edilmesi gerektiği bildirildi. Bu yeni uygulama kapsamında, e-ticaret platformlarından yapılan alışverişlerin ve gönderimlerin detaylı olarak raporlanması zorunlu hale getirildi.

Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 23:41, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:42
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Yurt dışı siparişe sıkı takip: Hangi siteden yapıldığına bakılacak

Gümrükler Genel Müdürlüğü, bundan böyle Türkiye'ye gelen her paketin hangi alışveriş sitesinden geldiğinin dijital ortamda kendisine bildirilmesini istedi. Kargo ve lojistik şirketleri her paket için bu bildirimi yapacak.

Böylece kimin yurt dışından hangi alışveriş sitesinden ürün aldığı takip edilebilecek. Coğrafi sınırlama yapılmaksızın tüm ülkelerden gelen paketler için bu uygulama yürürlüğe girecek.

CNBC-e'den Fırat Gazel'in haberine göre Yeni sistemin 15 Ağustos'a yetiştirilmesi istenirken, uygulamanın basitleştirilmiş gümrük beyannamelerinde "pazaryeri" isimli bir alan oluşturularak yapılması talep edildi. Doğru bilgi aktarılmaması durumunda operatör şirketlere ceza uygulanacak.

Kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye'ye hızlı kargo ya da posta yoluyla getirilen ürünler için gümrük vergileri büyük oranda artırılmış, gümrük müşaviri olmaksızın çekilebilecek ürünler için toplam değer sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü.

2009'da 1500 euro olan sınırın zaman içinde önce 150 euroya, şimdi de 30 euroya düşmesiyle birlikte yurt dışından alışverişlerin, gümrük müşaviri bedeli, gümrük vergisi ve ek gümrük vergisi yükü sebebiyle büyük oranda düşeceği hesap ediliyor.(CNBC-e)

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