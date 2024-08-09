Brezilya'da 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 68 kişi kapasiteli yolcu uçağı düştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 20:55, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 21:13
Brezilya'da uçak kazası meydana geldi. Sao Paulo eyaletine bağlı Vinhedo şehrinde 68 kişi kapasiteli bir yolcu uçağı düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen itfaiye görevlileri, uçakta kaç kişinin olduğuna ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.
Bölge sakinleri uçağın dönerek düştüğü anları kaydederken, görüntülerde kazanın ardından uçağın alev aldığı görüldü.