Uşak'ta dördüncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, A.U, Kemalöz Mahallesi Birinci Pırlanta Sokak'taki binanın dördüncü katındaki evin penceresinden henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

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