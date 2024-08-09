Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı
Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te altın madalya için ringe çıktı. Milli boksör, kadınlar 50 kilo finalinde Çinli rakibi Wu Yu ile karşılaştı. Çakıroğlu finalde kaybederek gümüş madalya kazandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 23:06, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:08
Paris'te bulunan Roland-Garros'ta Filipinli Aira Villegas'ı 5-0 mağlup ederek adını finale yazdıran Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat oyunlarında Tokyo 2020'den sonra yine şampiyonluk karşılaşmasına çıkma hakkı kazandı.
Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, dünya şampiyonu Çinli Wu Yu ile karşılaştı.
Çakıroğlu finalde kaybederek gümüş madalya kazandı.