Galatasaray 3 puanla başladı
Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Ağustos 2024 23:17, Son Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:19
RAMS Park'ta oynanan mücadelede konuk takım 52. dakikada Joelson Mendes'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 80. dakikasında Icardi penaltıdan attığı golle skoru eşitledi: 1-1.
Maçın sonucunu belirleyen gol ise oyuna sonradan giren Batshuayi'den geldi.
Sahadan 2-1'lik skorla ayrılan sarı kırmızılılar lige 3 puanla başladı.