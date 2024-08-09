Zorlu Enerji'den İsrail'deki doğal gaz santrallerine ilişkin açıklama

ANKARA (AA) - Zorlu Enerji Grubu, 2003'ten beri İsrail'de azınlık ortakları oldukları Dorad Doğal Gaz Santralini portföylerinden çıkarmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, İsrail'de bulunan Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki hisselerin satış ve pay devirlerine yönelik imzaların mayısta tamamlandığı ifade edildi.

Ayrıca Zorlu Enerji'nin yüzde 25 azınlık hissedarı olduğu Dorad Gaz Santrali'nde hiçbir karar alma ve aldırma yetkisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail kanunları uyarınca yönetilen Santralde, diğer ortakların çoğunluk oluşturarak aldığı herhangi bir karar üzerinde de etkili olmamız mümkün olmamaktadır. Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerinde gerçekleştirdiğimiz devirler gibi Dorad Santralindeki hisselerimizi de yatırımcılarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı gözeterek portföyümüzden en kısa sürede çıkarmak üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gelişmeleri eksiksiz ve zamanında kamuoyu ile paylaşacağız.

Otuz yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma planlarına enerji sektörü gibi stratejik bir alanda hizmet eden şirketimize ve grubumuzun diğer şirketlerine yönelik itham ve yorumların bu çerçevede sağduyuyla değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Özellikle sivil ve masum insanların yaşadıklarından dolayı tüm ülkemiz gibi son derece üzüntü duyuyor, bir an önce barışa kavuşulmasını gönülden diliyoruz."



