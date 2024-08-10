10 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programı'na ve İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Sivas/11.00/17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 108. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi'ni inceleyecek.

(Kocaeli/11.00/15.00)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilikte düzenlenecek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, "3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi"nin açılışını yapacak, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yetkililerle değerlendirme toplantısına katılacak, basın açıklamasında bulunacak.

(Elazığ/09.00-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını izleyecek.

(Paris/09.00/22.30)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

(Paris/18.15)

3- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Kadın voleybol dışında milli sporcular 4 branşta daha müsabakaya çıkacak.

(Paris/09.00-20.30)

4- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına; Kasımpaşa-Konyaspor, Fenerbahçe-Adana Demirspor ve Antalyaspor-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/21.45/Antalya/21.45)

5- Trendyol 1. Lig'in ilk haftasına; İstanbulspor-Manisa FK, Yeni Malatyaspor-Pendikspor, Kocaelispor-Gençlerbirliği ve Adanaspor-Esenler Erokspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/19.15/19.15/Kocaeli/Adana/21.45)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgalıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayak yarışları Portekiz'de başlayacak. Organizasyonun ilk günü superpole ve birinci yarış gerçekleştirilecek.

(Portimao/16.45/20.00)