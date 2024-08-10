10 Ağustos 2024 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

- 22/02/2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Kararın, Hakkari İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU'nun Tunceli İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü,

- 22/02/2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Kararın, Tunceli İl Müftüsü Şevket DİLMAÇ'ın Hakkari İl Müftülüğüne atanmasına ilişkin bölümü,

iptal edilmiş,

- Eskişehir İl Müftülüğüne, Erzincan İl Müftüsü Muharrem GÜL,

- Erzincan İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü İsmail FAKİRULLAHOĞLU,

- Hakkari İl Müftülüğüne Hüseyin OKUŞ,

- Kayseri İl Müftülüğüne, Amasya İl Müftüsü Durmuş AYVAZ,

- Amasya İl Müftülüğüne, Kars İl Müftüsü Hamza BAYRAM,

- Kars İl Müftülüğüne Y avuz YILDIZ,

- Tunceli İl Müftülüğüne Mustafa ŞANVER

- Edime İl Müftülüğüne,. Karabük İl Müftüsü Ercan AKSU,

- Karabük İl Müftülüğüne, Bilecik İl Müftüsü Ali ERHUN,

- Bilecik İl Müftülüğüne, Şımak İl Müftüsü Ahmet DİLEK,

- Şımak İl Müftülüğüne Orhan ÖRNEK, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem SERİM,

- Birleşik Meksika Devletleri Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Murat Salim ESENLİ,

atanmıştır.

Türkiye Eneği, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 683 üncü maddesi gereğince Abdullah Buğrahan KARAYELİ atanmıştır.

9 Ağustos 2024

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2024/262

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil SÖZMEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan;

- Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Ersin DİLBER,

- Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Uğur ERDEM,

- Hayvancılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Salih ÇELİK,

- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ ATALAY,

- Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Turgay TÜRKYILMAZ,

- Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Osman YILDIZ,

- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ÇOLAK,

- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığına Ahmet Abdullah ANTALYALI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz KARACA görevden alınmış ve bu suretle boşalan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Yalova İl Taam ve Orman Müdürü Suat PARILDAR atanmıştır.

9 Ağustos 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI