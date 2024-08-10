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Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı

FETÖ'nün altın çocukları olarak kabul edilen eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız ve eski hakim Hikmet Şen yakalandı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 07:55, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 07:28
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Şike kumpası hakimi Şen tutuklandı

İstanbul ve Bursa'da iki ayrı operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan üst düzey 2 FETÖ'cü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğunu tespit etti. Örgüt üyeliği nedeniyle ihraç edilen Yıldız, komiser yardımcısıyken FETÖ'nün desteği ve yönlendirmesiyle savcı olmuştu. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün altın çocuklarından biri olarak kabul edilen eski başsavcı Zafer Yıldız'ı saklandığı örgüt evinde ele geçirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Yıldız tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bir diğer operasyonu ise Bursa Emniyet Müdürlüğü yaptı. İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, ihraç edilmiş eski hakim Hikmet Şen yakalandı. Hakkında 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Şen'in Bursa Nilüfer'de saklandığı tespit edilince 3 mahalleye eş zamanlı baskın düzenlendi. Kıskıvrak gözaltına alınan Şen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhraç hakim Hikmet Şen, kamuoyunda "Şike/OdaTV kumpas hakimi" olarak biliniyordu. Şen hakkında Ankara Ağır Ceza'da "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak"tan, Yargıtay Ceza Dairesi'nce de "kişi hürriyetini yoksun bırakma" suçlarından 7 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçıyor

Firari FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçmaya çalışıyor. En son 2 FETÖ'cü daha Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalandı. Güvenlik güçleri, Meriç yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan S.Y. ve Z.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

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