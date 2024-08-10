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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 54.52'ye düştü

İstanbul'da yağışsız geçen günlerin ardından barajlarda ki su seviyesi azalmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle doluluk oranları yüzde 54.52'ye indi. İstanbul'un önemli barajlarından Alibeyköy barajında ise doluluk oranı yüzde 21.79'a kadar geriledi. Daha önceden suyla dolu alanlarda artık araçlarla dolaşmak mümkün hale gelirken, suların çekilmesiyle su havzası zeminindeki çöpler ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Ağustos 2024 11:03, Son Güncelleme : 10 Ağustos 2024 11:05
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 54.52'ye düştü

İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın artması, yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 54.52 olarak ölçüldü.

ALİBEYKÖY BARAJINDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 21.79 DÜŞTÜ

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlarından Alibeyköy barajında kuraklıktan nasibini aldı. Kış aylarında yüzde 80'e kadar dolan Alibeyköy barajında bugün itibariyle doluluk oranı yüzde 21.79'a geriledi. Baraj gölünde daha önceden suyla dolu alanlar tamamen kurudu. Sertleşen toprakta artık araçlarla rahatlıkla ilerlenebiliyor. Ancak baraj gölündeki doluluk oranı bir yıl öncesine oranla yine de yüksek görülüyor. Bir yıl önce barajdaki doluluk oranı yüzde 12.01'e kadar gerilemişti.

ÇÖPLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan baraj gölü havzasında suyun kurumasıyla ortaya çıkan zemininde çöplerle dolu olduğu görüldü. Otomobil lastiğinden, pet şişeye, poşetlerden inşaat artıklarına kadar her çeşit çöp suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. İSKİ verilerine suyun en çok azaldığı baraj yüzde 21.79'la Alibeyköy barajı oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan Kazandere barajında da doluluk oranı yüzde 23.17'ye kadar geriledi. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 68.38 doluluk oranıyla Terkos baraj gölü olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

ÖMERLİ %58.06

DARLIK %57.67

ELMALI %61.04

TERKOS %68.38

ALİBEYKÖY %21.79

BÜYÜKÇEKMECE %51.97

SAZLIDERE %52.41

ISTRANCALAR %33.59

KAZANDERE %23.17

PAPUÇDERE %35.03

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