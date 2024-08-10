Tekirdağ'da kız arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti

Yapılan inceleme sonucu F.T'nin, kız arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ç'yi silahla öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde araç içerisinde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

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