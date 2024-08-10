Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Hasan Usta idaresindeki 35 AE 5978 plakalı otomobil, Uslu Sitesi Kavşağı'nda U.K. idaresindeki 20 ALC 544 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil refüje çıktı.

Kazada Usta ve aracındaki 4 yolcu ile diğer otomobildeki sürücü ve 3 yolcu yaralandı.

Yaralılar Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta hastanedeki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.