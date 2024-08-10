Gaziantep'te tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi'nde, gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen kapsamlı denetimlerde, bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi.

Denetimler sırasında yetkililer, özellikle gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını dikkatle inceledi.

Kova kova küflenmiş salça, kilolarca dolusu etiketsiz baharat

Denetimler sonucunda 3 ton kova küflenmiş ve bozulmuş salça, 900 kilogram etiketsiz baharat, 28 kilogram etiketsiz ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş helva ve son kullanma tarihi geçmiş 96 paket çikolata ele geçirildi.

Denetimlerde tespit edilen olumsuz durumun ardından işletmeye karşı gerekli cezai işlemler hemen başlatıldı.

Ele geçirilen tüm bozulmuş ve etiketsiz gıda ürünleri toplanarak imha edildi.

Denetim ekipleri, bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için işletmelerin hijyen kurallarına titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere karşı yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade etti.