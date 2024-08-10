Dışişleri: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

İsrail'i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır."

Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir.

"İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir.

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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