Sağlık ekiplerini darbettiği öne sürülen 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, ambulansla vakaya giden sağlık ekiplerini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ne alkollü şahıs bulunduğu ihbarına giden ambulanstaki sağlık ekiplerine yönelik mukavemet olduğu bilgisi üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, sağlık görevlilerinin vakaya müdahalede bulunmak amacıyla bir akaryakıt istasyonuna geldiklerini, bu sırada alkollü kişinin hastaneye sevk edilmesini talep eden istasyon çalışanlarıyla aralarında tartışma yaşandığını tespit etti.

Ekipler, istasyon çalışanlarının tartışmanın ardından sağlık görevlilerinden B.B'yi darbettiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine sağlık görevlisini darbettiği belirlenen M.G. ve D.D. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

- 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 112 Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Esenyurt 8 No'lu ekibi personeline yönelik sosyal medya üzerinden basına yansıyan olaya müdürlükçe gecikmeksizin müdahale edildiği ve saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden ikisinin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fedakar çalışmalarıyla dünya ölçeğinde örnek çaba gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve sağlıkta pervasız şiddet eylemlerine karşı, sıfır tolerans yaklaşımı ile emniyet güçlerimiz ve yargı mensuplarımızın desteğiyle mücadele edileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyulur."